Icon

شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والعينات التجارية من الجمارك Icon مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء Icon انطلاق النسخة الثانية لـ هاكثون المسؤولية الاجتماعية بالرياض الأحد Icon 8 خطوات لحجز موعد لأخذ لقاح كوفيد المطور Icon التشكيل المتوقع لمباراة السعودية وعمان Icon دواء فعال في علاج اثنين من الأمراض في آن واحد Icon طالب صيني يتعلم في الرياض بتفاعل وانسجام مع زملائه Icon نواف العقيدي يتجاوز أزمة استبعاده من قائمة الأخضر Icon استشهاد 17800 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة Icon وقع في حي يكتظ بالسكان.. تفاصيل حادث حريق محطة وقود تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم تصل للمعدلات المسجلة خلال عقد

مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٠٤ مساءً
مفاجأة من الأرصاد حول درجات الحرارة هذا الشتاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن السمة السائدة في شتاء هذا العام هو انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

درجات حرارة متدنية

وأضاف القحطاني في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن المملكة في الثلث الأول من الشتاء وتسجل درجات حرارة متدنية، لكن لم تصل إلى المعدلات المسجلة في الـ 10 سنوات الماضية.

قد يهمّك أيضاً
رسالة سامي الجابر للاعبي الأخضر قبل كأس آسيا 2023

رسالة سامي الجابر للاعبي الأخضر قبل كأس آسيا 2023

هيئة التراث: 1000 موقع تراثي مغمور في السعودية

هيئة التراث: 1000 موقع تراثي مغمور في السعودية

وأشار إلى أن أقل درجة حرارة سجلت حتى الآن كانت في طريف بواقع درجتين مئوية، متوقعًا استمرار تأثير الموجات الباردة على السعودية.

وأضاف أن مركز الأرصاد أشار في وقت سابق أن شتاء هذا العام دافئ نسبيًا، مع استمرار نسبي، لافتًا إلى أن نظام الإنذار المبكر لا يعطي الآن مؤشرًا بشأن سقوط أمطار على مناطق المملكة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق السعودية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة
السعودية اليوم

مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة

السعودية اليوم
المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية
الرياضة

المعلق حاتم بطيشة ينضم لقنوات ssc السعودية

الرياضة
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023
آخر الاخبار

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس...

آخر الاخبار
سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة
السعودية اليوم

سحب المزن الركامي تزين سماء المدينة المنورة

السعودية اليوم
غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023
آخر الاخبار

غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية...

آخر الاخبار
تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور الرابع بكأس إنجلترا
الرياضة

تشيلسي يُمطر شباك بريستون برباعية ويعبر للدور...

الرياضة
الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية بتحقيق الرؤية
السعودية اليوم

الجهني: المرتزقة يحصدون أموال الحمقى والسعودية ماضية...

السعودية اليوم