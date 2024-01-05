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مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٢ مساءً
مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش
المواطن - فريق التحرير

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عن السعرات الحرارية في بعض الأكلات والحلويات الشعبية مشيرًا إلا أنها قد تختلف بحسب طريقة التجهيز والمكونات الأخرى التي تدخل في عملية الطهي.

جدول السعرات الحرارية

ونشر الخضري عددًا من الأطعمة الشهيرة بينها الكسبة والمرقوق والجريش والقرصان وعلق عليها بالقول: جدول تقريبي للسعرات الحرارية في (الأكلات الشعبي والحلويات الشعبية).

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وأضاف : وقد تختلف السعرات مع تغيير طريقة الطهي والإضافات، حيث يفرق المقدار؛ إذا كان بالسمن يزيد، واذا الزيت نباتي او زيت زيتون فيقل).

 

المرقوق
المرقوق

ولفت إلى أن متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية هو بين 2000- 2500 سعرة، تقل أو تزيد حسب النشاط اليومي والجهد والعمر والوزن.

تزويد الجسم بالطاقة

وفي وقت سابق قالت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد إن السعرات الحرارية في علم التغذية هي الطاقة التي يحصل عليها الأشخاص من استهلاك الطعام والشراب، والطاقة التي تستخدم عند ممارسة أي نشاط بدني، إذ تؤدي هذه السعرات الحرارية في الأغذية والمشروبات دورًا مهمًّا في تحديد الحالة الصحية للشخص، ويختلف إجمالي السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص يوميًّا اعتمادًا على العديد من العوامل كالعمر، والجنس، والطول، والوزن، ومستوى النشاط البدني، وأيضًا حسب حاجة الشخص من إنقاص الوزن، أو الحفاظ عليه، أو اكتسابه، وعوامل أخرى مرتبطة بكيفية استهلاك هذه السعرات، فتقديرات هذه الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية تعتمد على معادلة الاحتياج التقديري للطاقة.

 

 

جدول السعرات الحرراية

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