ياسين بونو يُحفز الجماهير لدعم المغرب مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش برشلونة يكشف تفاصيل إصابة كانسيلو ضبط شخص لترويجه الشبو والحشيش في الطائف وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار هل يصبح طلال حاجي الأصغر بكأس آسيا 2023؟ بانيغا في طريقه لإنهاء عقده مع الشباب إطلاق لعبة فانتازي كأس آسيا 2023 الجماهير تدعم سلطان الغنام: أفضل ظهير في آسيا خطيب المسجد النبوي: تفشي المحرمات والتمادي في المعاصي تنزع البركة
كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عن السعرات الحرارية في بعض الأكلات والحلويات الشعبية مشيرًا إلا أنها قد تختلف بحسب طريقة التجهيز والمكونات الأخرى التي تدخل في عملية الطهي.
ونشر الخضري عددًا من الأطعمة الشهيرة بينها الكسبة والمرقوق والجريش والقرصان وعلق عليها بالقول: جدول تقريبي للسعرات الحرارية في (الأكلات الشعبي والحلويات الشعبية).
وأضاف : وقد تختلف السعرات مع تغيير طريقة الطهي والإضافات، حيث يفرق المقدار؛ إذا كان بالسمن يزيد، واذا الزيت نباتي او زيت زيتون فيقل).
ولفت إلى أن متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية هو بين 2000- 2500 سعرة، تقل أو تزيد حسب النشاط اليومي والجهد والعمر والوزن.
وفي وقت سابق قالت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة رانية وليد إن السعرات الحرارية في علم التغذية هي الطاقة التي يحصل عليها الأشخاص من استهلاك الطعام والشراب، والطاقة التي تستخدم عند ممارسة أي نشاط بدني، إذ تؤدي هذه السعرات الحرارية في الأغذية والمشروبات دورًا مهمًّا في تحديد الحالة الصحية للشخص، ويختلف إجمالي السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص يوميًّا اعتمادًا على العديد من العوامل كالعمر، والجنس، والطول، والوزن، ومستوى النشاط البدني، وأيضًا حسب حاجة الشخص من إنقاص الوزن، أو الحفاظ عليه، أو اكتسابه، وعوامل أخرى مرتبطة بكيفية استهلاك هذه السعرات، فتقديرات هذه الاحتياجات اليومية من السعرات الحرارية تعتمد على معادلة الاحتياج التقديري للطاقة.