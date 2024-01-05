مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري عن السعرات الحرارية في بعض الأكلات والحلويات الشعبية مشيرًا إلا أنها قد تختلف بحسب طريقة التجهيز والمكونات الأخرى التي تدخل في عملية الطهي.

جدول السعرات الحرارية

ونشر الخضري عددًا من الأطعمة الشهيرة بينها الكسبة والمرقوق والجريش والقرصان وعلق عليها بالقول: جدول تقريبي للسعرات الحرارية في (الأكلات الشعبي والحلويات الشعبية).

وأضاف : وقد تختلف السعرات مع تغيير طريقة الطهي والإضافات، حيث يفرق المقدار؛ إذا كان بالسمن يزيد، واذا الزيت نباتي او زيت زيتون فيقل).

ولفت إلى أن متوسط الاحتياج اليومي للبالغين من السعرات الحرارية هو بين 2000- 2500 سعرة، تقل أو تزيد حسب النشاط اليومي والجهد والعمر والوزن.