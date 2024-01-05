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عُثر على المشتبه به متوفيًا بطلق ناري أصاب به نفسه

مقتل طالب وسقوط 5 جرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
مقتل طالب وسقوط 5 جرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية
المواطن - فريق التحرير

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أطلق مراهق النار في مدرسة “بيري” الثانوية بولاية أيوا الأمريكية، ما تسبب في مقتل طالب وإصابة 5 آخرين صباح الخميس.

تفاصيل حادث إطلاق النار

وكان مدير مدرسة بيري الثانوية دان ماربرغر، من بين الجرحى الخمسة، في الحادث الذي وقع في اليوم الأول بعد عودة الطلاب من العطلة الشتوية.

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وحددت السلطات هوية مطلق النار بأنه ديلان بتلر، لكنها لم تقدم معلومات حول الدافع المحتمل، وقالت السلطات إن بتلر كان بحوزته بندقية خرطوش ومسدس من عيار صغير.

وفاة الجاني

وقال مسؤولون بالولاية، إن المشتبه به طالب يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث عثر الضباط الذين تعاملوا مع الحادث على المشتبه به متوفيًا بطلق ناري أصاب به نفسه.

من الجدير بالذكر أن “بيري” هي بلدة يبلغ عدد سكانها نحو 7900 نسمة، تقع على بعد 64 كلم تقريبًا شمال غرب دي موين عاصمة الولاية.

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