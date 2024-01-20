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استهدفت عدة مبانٍ في حي المزة الشهير

مقتل مسؤول استخبارات إيراني ونائبه في غارة إسرائيلية على دمشق

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٠٣ مساءً
مقتل مسؤول استخبارات إيراني ونائبه في غارة إسرائيلية على دمشق
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، مقتل مسؤول الاستخبارات في فيلق القدس بسوريا ونائبه في القصف الإسرائيلي على مبنى في حي المزة بدمشق.

كما أفادت في وقت سابق بأن ثلاثة أشخاص قتلوا في القصف الإسرائيلي بينهم ضابطان بالحرس الثوري الإيراني.

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وقالت إن الضابطين من “كوادر المعلوماتية في حرس الثورة”.

تدمير مبنى بالكامل

بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في الهجوم الصاروخي الذي دمر مبنى من أربعة طوابق في حي المزة.

وأضاف المرصد أن هذه “حصيلة أولية” للهجوم على المبنى الذي كان يشهد اجتماعا لقيادات مقربة من إيران، في الحي الذي يعرف بكونه حيا أمنيا ويضم قيادات من الحرس الثوري الإيراني، وقيادات فلسطينية مقربة من إيران.

بدورها، أفادت مصادر أن 3 طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين على حي المزة في دمشق، واستهدفت المبنى، وفقا لـ”العربية”.

بعثات دبلوماسية

فيما أفادت وكالة “أسوشيتدبرس”، أن مكان الاستهداف يضم بعثات دبلوماسية، ويقع بين سفارتي إيران ولبنان.

يأتي هذا مع تزايد مثل هذه الحوادث مؤخراً إثر الحرب الإسرائيلية التي اشتعلت قبل أكثر من 3 أشهر ونصف في قطاع غزة، والتي أضفت مزيداً من المخاطر حول إمكانية توسع الصراع بين إسرائيل وإيران عبر الفصائل التي تدعمها في المنطقة، لاسيما في لبنان والعراق وسوريا واليمن.

غارات إسرائيلية

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمها للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب التي اندلعت عام 2011.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا مرارا وتكرارا أنهم لا يسعون إلى توسيع الحرب، إلا أن موجة الاغتيالات ما زالت مستمرة ما لا ينذر بالخير، خصوصا مع دخول مجموعات مسلحة جديدة مدعومة إيرانياً على الخط، وتصاعد الهجمات أيضا في العراق وسوريا ضد قواعد عسكرية أميركية، واستمرار حزب الله في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية جنوب لبنان.

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