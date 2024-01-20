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بمقاطعة خنان وسط البلاد

مقتل 13 شخصًا في حريق مدرسة بـ الصين

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٢ مساءً
مقتل 13 شخصًا في حريق مدرسة بـ الصين
المواطن - فريق التحرير

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لقي 13 شخصًا مصرعهم، اليوم السبت، جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.

حريق داخل مدرسة

وأفادت الوكالة بأن جهاز الإطفاء المحلي تلقى تحذيرا بشأن حريق في سكن المدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو”، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

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التحقيق في الحادث

وأضافت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق وكشف ملابسات الحادث.

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