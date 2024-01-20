مقتل 13 شخصًا في حريق مدرسة بـ الصين

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لقي 13 شخصًا مصرعهم، اليوم السبت، جراء حريق في سكن مدرسي بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الصينية.
وأفادت الوكالة بأن جهاز الإطفاء المحلي تلقى تحذيرا بشأن حريق في سكن المدرسة يِنغكاي في قرية يانشانبو”، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.
وأضافت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أنه تم فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق وكشف ملابسات الحادث.