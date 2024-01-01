مكافحة الفساد: التحقيق مع 207 أشخاص وإيقاف 141 في عدة وزارات

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023م.

إيقاف 141 شخصاً

وأوضحت الهيئة، أنه تم تنفيذ 1481 جولة رقابية، والتحقيق مع 207 أشخاص وتم إيقاف 141 شخصاً في عدة جهات كالتالي “وزارة الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

جرائم رشوة وغسل أموال

وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الجرائم تشمل “الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال والتزوير”.