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بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير

مكافحة الفساد: التحقيق مع 207 أشخاص وإيقاف 141 في عدة وزارات

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٢٣ صباحاً
مكافحة الفساد: التحقيق مع 207 أشخاص وإيقاف 141 في عدة وزارات
المواطن - فريق التحرير

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023م.

إيقاف 141 شخصاً

وأوضحت الهيئة، أنه تم تنفيذ 1481 جولة رقابية، والتحقيق مع 207 أشخاص وتم إيقاف 141 شخصاً في عدة جهات كالتالي “وزارة الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

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جرائم رشوة وغسل أموال

وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الجرائم تشمل “الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال والتزوير”.

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