مكافحة الفساد: التحقيق مع 207 أشخاص وإيقاف 141 في عدة وزارات

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023م.
وأوضحت الهيئة، أنه تم تنفيذ 1481 جولة رقابية، والتحقيق مع 207 أشخاص وتم إيقاف 141 شخصاً في عدة جهات كالتالي “وزارة الداخلية، الحرس الوطني، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
وأضافت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن الجرائم تشمل “الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال والتزوير”.