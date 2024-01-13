مكافحة المخدرات تطيح بمقيم في منطقة الباحة

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وحسب بيان رسمي، فقد جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: