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مكافحة المخدرات تطيح بمقيم في منطقة الباحة

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٣ مساءً
مكافحة المخدرات تطيح بمقيم في منطقة الباحة
المواطن - واس

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تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وحسب بيان رسمي، فقد جرى إيقاف المتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام:

  • (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية.
  • (999) في بقية مناطق المملكة.
  • (995) رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
  • عبر البريد الإلكتروني [email protected].
  • ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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