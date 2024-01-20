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مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٤ مساءً
مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ32 درجة والسودة الأدنى بـ 4 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ32 درجة مئوية، اليوم السبت، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.

درجات الحرارة في المملكة

وقال مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: “إن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 32، جازان والقنفذة 29، جدة 30 ،درجة مئوية”.

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وأضاف: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن المدينة المنورة 26، الرياض 22، وادي الدواسر 24، الباحة 18، السودة 12 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالآتي: السودة 4، الرياض وأبها والباحة 9، المدينة المنورة 15، مكة المكرمة 20، جدة 21 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

 

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