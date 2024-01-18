ممثل شهير يتورط بدفع غرامة 38 ألف دولار بسبب ساعة

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تورط الممثل الأمريكي الشهير من أصول نمساوية أرنولد شوارزنيجر، بدفع غرامة تقدر بأكثر من 38 ألف دولار، بسبب اصطحاب ساعة باهظة الثمن في أحد مطارات ألمانيا.
وأفادت صحيفة “بيلد” الألمانية أنه تم إطلاق سراح شوارزنيجر من مطار ميونيخ الأربعاء بعد تغريمه بـ35 ألف يورو ( ما يعادل 38 ألف دولار )، بسبب نقله ساعة تبلغ قيمتها 26 ألف يورو دون التصريح عنها لسلطات المطار.
أتى ذلك بعد احتجازه لعدة ساعات واستجوابه من قبل موظفي الجمارك.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الممثل اتصل بمحاميه وحاول أن يوضح أن الساعة سيتم بيعها في مزاد علني لمشروع خيري، إلا أنه على الرغم من ذلك تم تغريمه بـ35 ألف يورو.
فيما قال المتحدث باسم مكتب جمارك مطار ميونيخ توماس مايستر: “لقد فتحنا قضية جنائية حسب قوانين الضرائب.. كان يجب التصريح عن الساعة لأنها مستوردة”.
يذكر أن سلطات الجمارك في مطار ميونخ أوقفت شوارزنيجر، لاستجوابه مشيرة إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب.