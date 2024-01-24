مناطق موسم الرياض تحتضن ذوي الإعاقة وتبرز إمكاناتهم ومواهبهم

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تشكل مناطق وفعاليات موسم الرياض إحدى أبرز الحاضنات لمواهب ذوي الإعاقة، حيث تتيح لهم المشاركة في مختلف الفعاليات؛ لإظهار قدراتهم، وإتاحة الاستفادة من خبراتهم في شتى المجالات.
وتحتضن منطقة سوق الأولين أحد أبرز تلك النماذج التي اتخذت من فعاليات الموسم مكانًا لممارسة هوايتها، حيث يمارس العم عادل سليمان، رغم إصابته بشلل رباعي، هوايته في تجارة العود والبخور، والتي بدأها منذ صغره، حين كان يرافق والده إلى سوق الزل لبيع وشراء أنواع الطيب والبخور.
ويتميز نشاط عادل بجودة منتجاته التي تتقاسمها أدخنة العود وخيوط الزعفران، في منطقة مليئة بالزوار القادمين من مختلف مدن ومناطق المملكة، إضافة إلى زوار موسم الرياض القادمين من جميع أنحاء العالم.
ويستمر موسم الرياض في إتاحة الفرصة ومنح المميزات لذوي الإعاقة في جميع مناطقه؛ لمشاركة مواهبهم وصقلها في أكثر الأماكن ازدحامًا بالزوار والمتسوقين وعشاق الترفيه، كما يمنحهم مجموعة كبيرة من التسهيلات والفرص المميزة التي تساعدهم على المنافسة وتحقيق رغباتهم بين مختلف المواهب والمتاجر والعلامات التجارية المحلية والعالمية.