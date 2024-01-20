العثور على الطفلة بيان مفقودة وادي السهل بـ القصيم مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة بأولمبياد 2024 حساب المواطن: الاسم يتغير تلقائياً حال تحديثه في الأحوال المدنية رينان لودي يصل الرياض ساديو ماني: الدوري السعودي يُشاهده العالم ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214 ريالاً
وثق مقطع فيديو مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص، بالتزامن مع هطول الأمطار وتكون الضباب.
وأظهر المقطع، الضباب يعانق الأشجار والمرتفعات في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص، في مشاهد بديعة جذبت السياح والزوار والمتنزهين.
شاهد.. مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في #النماص
عبر:@zhafer_albakri pic.twitter.com/sqbYmcxFN9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 20, 2024
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.