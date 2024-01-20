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الضباب يعانق الأشجار والمرتفعات

مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص، بالتزامن مع هطول الأمطار وتكون الضباب.

وأظهر المقطع، الضباب يعانق الأشجار والمرتفعات في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص، في مشاهد بديعة جذبت السياح والزوار والمتنزهين.

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توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق. كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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