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خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

منافسة بين النصر والأهلي لحسم صفقة كاسيميرو

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٤٤ مساءً
منافسة بين النصر والأهلي لحسم صفقة كاسيميرو
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، أصبح قريبًا من الانتقال لدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

النصر والأهلي يسعيان لضم كاسيميرو

وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي رودي غاليتي: “كاسيميرو، ليس أساسيًا حاليًا أو ضمن الخطط الرئيسية في مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية، وأبدى رغبته في الرحيل بالميركاتو الشتوي”.

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كاسيميرو
اللاعب البرازيلي – المصدر khelnow

وأضاف غاليتي خلال تصريحاته لـ”العربية”: “أبدى النصر والأهلي اهتمامهما بالتعاقد معه، لتدعيم خط الوسط، وقد ينتقل كاسيميرو لدوري روشن السعودي في يناير، ولكن لم تتقدم المحادثات حتى الآن، إلا أنه مرشح بقوة”.

وأكدت تقارير سابقة، أن النجم البرازيلي سينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وسيوقع على عقد ممتد حتى نهاية عام 2026.

كاسيميرو
اللاعب البرازيلي وتين هاج – المصدر 90min

التألق مع مانشستر يونايتد

ويُقدم كاسيميرو مستوى مميزًا مع مانشستر يونايتد، إلا أن الإصابة أبعدته عن مباريات عديدة هذا الموسم، وشارك في 63 مباراة بجميع البطولات، وسجل 11 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة، وذلك خلال 18 شهرًا.

ويرتبط النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى يونيو عام 2026، وساهم في فوزه الموسم الماضي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

كاسيميرو مع مان يونايتد
النجم البرازيلي – المصدر @ManUtd

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