منافسة بين النصر والأهلي لحسم صفقة كاسيميرو

يبدو أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، البرازيلي كاسيميرو، أصبح قريبًا من الانتقال لدوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

النصر والأهلي يسعيان لضم كاسيميرو

وقال خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإيطالي رودي غاليتي: “كاسيميرو، ليس أساسيًا حاليًا أو ضمن الخطط الرئيسية في مانشستر يونايتد خلال الفترة الحالية، وأبدى رغبته في الرحيل بالميركاتو الشتوي”.

وأضاف غاليتي خلال تصريحاته لـ”العربية”: “أبدى النصر والأهلي اهتمامهما بالتعاقد معه، لتدعيم خط الوسط، وقد ينتقل كاسيميرو لدوري روشن السعودي في يناير، ولكن لم تتقدم المحادثات حتى الآن، إلا أنه مرشح بقوة”.

وأكدت تقارير سابقة، أن النجم البرازيلي سينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وسيوقع على عقد ممتد حتى نهاية عام 2026.

التألق مع مانشستر يونايتد

ويُقدم كاسيميرو مستوى مميزًا مع مانشستر يونايتد، إلا أن الإصابة أبعدته عن مباريات عديدة هذا الموسم، وشارك في 63 مباراة بجميع البطولات، وسجل 11 هدفًا، وقدم 18 تمريرة حاسمة، وذلك خلال 18 شهرًا.

ويرتبط النجم البرازيلي صاحب الـ31 عامًا، بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد حتى يونيو عام 2026، وساهم في فوزه الموسم الماضي بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.