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خلال فترة الانتقالات الشتوية

منافسة سعودية إيطالية على ضم نايف أكرد

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٥٠ مساءً
منافسة سعودية إيطالية على ضم نايف أكرد
المواطن - فريق التحرير

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تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد، المغربي الدولي نايف أكرد، أكثر من عرض للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

عروض أمام نايف أكرد

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن أكثر من ناد سعودي دخل في مفاوضات مع إدارة وست هام يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع نايف أكرد في الميركاتو الشتوي.

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نايف أكرد
أكرد – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف فابريزيو رومانو، أن روما وميلان الإيطاليين، قاما بإجراءات استفسارات، ولكن مطالب وست هام المالية كبيرة، كما أن النادي الإنجليزي لن يوافق على عروض رحيل نايف أكرد على سبيل الإعارة.

وأشار خبير انتقالات اللاعبين، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن المدافع المغربي سعيد للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نايف أكرد
أكرد

تألق أكرد مع المغرب ووست هام

ويُعد نايف صاحب الـ27 عامًا، واحدًا من أبرز المدافعين في الدوري الإنجليزي، حيث يُقدم مستوى مميزًا مع وست هام، منذ الانضمام إلى صفوفه قادمًا من رين في الصيف الماضي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وظهر نايف أكرد بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام، وساهم في فوزه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، كما شارك بشكل أساسي مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، والذي أنهاه في المركز الرابع.

نايف أكرد
أكرد

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