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جيسوس ينافس كاسترو ويايسله

منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥٣ مساءً
منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، عن المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر الماضي.

جيسوس يُنافس كاسترو ويايسله

وكشفت الرابطة عبر حساب الدوري على منصة “إكس”، عن المرشحين لجائزة الأفضل، وهم؛ البرتغالي خورخي جيسوس “الهلال”، ومواطنه لويس كاسترو “النصر”، والألماني ماتياس يايسله “الأهلي”.

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لويس كاسترو
كاسترو – المصدر @AlNassrFC

وتفاعلت الجماهير مع اختيارات اللجنة الفنية، وحصل جيسوس على 48.8% من الأصوات بعد ساعة واحدة من طرح الاستفتاء، مقابل 26.1% لمدرب الأهلي، يايسله، و25.1% لمدرب النصر، لويس كاسترو.

ماتياس يايسله
يايسله – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.

الحزم
لاعبو الحزم – المصدر @SPL

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