منافسة قوية على جائزة أفضل مدرب بدوري روشن في ديسمبر

أعلنت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، عن المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في دوري روشن السعودي لشهر ديسمبر الماضي.

جيسوس يُنافس كاسترو ويايسله

وكشفت الرابطة عبر حساب الدوري على منصة “إكس”، عن المرشحين لجائزة الأفضل، وهم؛ البرتغالي خورخي جيسوس “الهلال”، ومواطنه لويس كاسترو “النصر”، والألماني ماتياس يايسله “الأهلي”.

وتفاعلت الجماهير مع اختيارات اللجنة الفنية، وحصل جيسوس على 48.8% من الأصوات بعد ساعة واحدة من طرح الاستفتاء، مقابل 26.1% لمدرب الأهلي، يايسله، و25.1% لمدرب النصر، لويس كاسترو.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ19، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الصدارة برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر، ثم الأهلي برصيد 40 نقطة، يليه التعاون بـ34 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفتح بـ29 نقطة، يليه الاتحاد برصيد 28 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتفاق والوحدة، ثم الخليج برصيد 22 نقطة، والشباب بـ21 نقطة.

ويقع الأخدود في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، ثم الرائد بـ19 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء والرياض، ثم الطائي برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ14 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة.