منافسة قوية من ناديين بـ دوري روشن لضم نجم النصر

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كشفت تقارير إعلامية عن وجود ناديين في بطولة دوري روشن، مهتمين بضم اللاعب مختار علي نجم نادي النصر والمعار حاليًّا لنادي الفتح.
وقال الإعلامي “علي العنزي” المقرب من أصفر الرياض عبر حسابه في منصة “إكس”: “ناديا الفتح والاتفاق يرغبان في شراء المدة المتبقية من عقد الكابتن مختار علي، من أصفر الرياض، العروض المالية لشراء العقد تخطت الـ 10 ملايين ريال”.
ويلعب مختار على صاحب الـ26 عامًا مع نادي الفتح منذ سبتمبر الماضي على سبيل الإعارة ولمدة موسم من النصر.