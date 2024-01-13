منتخب أستراليا يتجاوز الهند بثنائية

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب أستراليا الأول لكرة القدم ضد نظيره الهندي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بفوز الكنغر بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة منتخب أستراليا ضد الهند التي أُقيمت على استاد أحمد بن علي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين، وكاد سونيل تشيتري أن يهز شباك الكنغر عند الدقيقة 16، إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم.

وتألق غوربريت، وتصدى لتسديدة قوية من لاعب الكنغر، واستمرت المحاولات، وأهدر الفريقان العديد من الفرص، وسط تألق من الدفاع وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل أستراليا ضد الهند سلبيًا.

فوز منتخب أستراليا ضد الهند

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم لفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 49، عن طريق جاكسون ايرفاين، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد.

وتمكن البديل جوردان بوس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74، وواصل اللاعبون محاولات هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أستراليا ضد الهند بنتيجة 2\0.

ورفع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023، وظلت الهند بدون رصيد، فيما ستُقام في وقت لاحق اليوم مواجهة سوريا ضد أوزبكستان.