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ضمن منافسات كأس آسيا

منتخب أستراليا يتجاوز الهند بثنائية

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٤٥ مساءً
منتخب أستراليا يتجاوز الهند بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب أستراليا الأول لكرة القدم ضد نظيره الهندي، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بفوز الكنغر بهدفين دون رد.

تعادل سلبي

وبدأت مباراة منتخب أستراليا ضد الهند التي أُقيمت على استاد أحمد بن علي بشكل سريع، وسط محاولات من المنتخبين، وكاد سونيل تشيتري أن يهز شباك الكنغر عند الدقيقة 16، إلا أن رأسيته مرت بجانب القائم.

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منتخب أستراليا ضد الهند
جانب من المباراة – المصدر @ssc_sports

وتألق غوربريت، وتصدى لتسديدة قوية من لاعب الكنغر، واستمرت المحاولات، وأهدر الفريقان العديد من الفرص، وسط تألق من الدفاع وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتعادل أستراليا ضد الهند سلبيًا.

منتخب أستراليا ضد الهند
جانب من المباراة – المصدر @ssc_sports

فوز منتخب أستراليا ضد الهند

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح منتخب أستراليا الأول لكرة القدم لفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 49، عن طريق جاكسون ايرفاين، واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد.

منتخب أستراليا ضد الهند
جانب من المباراة – المصدر @ssc_sports

وتمكن البديل جوردان بوس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 74، وواصل اللاعبون محاولات هز الشباك مجددًا، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز أستراليا ضد الهند بنتيجة 2\0.

ورفع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023، وظلت الهند بدون رصيد، فيما ستُقام في وقت لاحق اليوم مواجهة سوريا ضد أوزبكستان.

منتخب أستراليا
لاعبو المنتخب – المصدر @Socceroos

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