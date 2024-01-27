منتخب أنجولا أول المتأهلين لـ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

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تأهل منتخب أنجولا الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب ناميبيا بثلاثية دون رد اليوم في مباراة دور ثمن النهائي.
وفي الشوط الأول سجل المنتخب الأنجولي هدفين عبر اللاعب جاسينتو دالا في الدقيقتين الـ 38 والـ42.
وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الأنجولي في إحراز هدف ثالث عبر اللاعب مابولولو نجم نادي الاتحاد السكندري المصري في الدقيقة الـ66.
وسيواجه المنتخب الأنجولي الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون التي تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.
جدير بالذكر أن أنجولا كان سبق لها تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2010 التي تُوج بها المنتخب المصري في النهاية.