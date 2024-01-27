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بثلاثية في ناميبيا

منتخب أنجولا أول المتأهلين لـ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
منتخب أنجولا أول المتأهلين لـ ربع نهائي كأس أمم إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

تأهل منتخب أنجولا الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب ناميبيا بثلاثية دون رد اليوم في مباراة دور ثمن النهائي.

ملخص مباراة منتخب أنجولا ضد ناميبيا

وفي الشوط الأول سجل المنتخب الأنجولي هدفين عبر اللاعب جاسينتو دالا في الدقيقتين الـ 38 والـ42.

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وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الأنجولي في إحراز هدف ثالث عبر اللاعب مابولولو نجم نادي الاتحاد السكندري المصري في الدقيقة الـ66.

أنجولا ضد ناميبيا - 1 - منتخب أنجولا

وسيواجه المنتخب الأنجولي الفائز من مباراة نيجيريا والكاميرون التي تنطلق مساء اليوم في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن أنجولا كان سبق لها تنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا في عام 2010 التي تُوج بها المنتخب المصري في النهاية.

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