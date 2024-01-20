منتخب أنجولا يهزم موريتانيا بصعوبة في أمم إفريقيا

حقق منتخب أنجولا الأول لكرة القدم فوزًا مثيرًا وصعبًا على نظيره الموريتاني بنتيجة 3-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

منتخب أنجولا ضد موريتانيا

وسجل المنتخب الأنجولي الهدف الأول عبر اللاعب جاسينتو دالا بطريقة جميلة في الدقيقة الـ30، ثم سجل اللاعب عمار بونا هدف التعادل للمنتخب الموريتاني في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الأنجولي هدفين عبر كل من دالا وديفي فييرا في الدقيقتين الـ 50 والـ54، ثم قلص اللاعب الموريتاني أبو بكاري كويتا الفارق لمنتخب بلاده في الدقيقة الـ59.

وبعد المباراة، أصبح رصيد منتخب أنجولا 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة بعد جولتين، بينما يتذيل منتخب موريتانيا ترتيب المجموعة برصيد صفر من النقاط.

وفي يوم 23 يناير سيلعب المنتخب الأنجولي ضد منتخب بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من دور المجموعات، بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الموريتاني في لقاء عربي خالص يوم 23 يناير في الجولة الثالثة.