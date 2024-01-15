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في كأس أمم آسيا

منتخب الأردن يُمطر شباك ماليزيا برباعية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٧ مساءً
منتخب الأردن يُمطر شباك ماليزيا برباعية
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب الأردن الأول لكرة القدم فوزًا كبيرًا على حساب منتخب ماليزيا برباعية دون رد وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023.

منتخب الأردن ضد ماليزيا

ونجح الفريق الأردني في إحراز 3 أهداف خلال الشوط الأول عبر كل من محمود مرضي هدفين وموسى التعمري هدفًا” في الدقائق الـ 12 والـ18 والـ32.

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وفي الشوط الثاني، نجح الفريق الأردني في إضافة هدف رابع عبر اللاعب موسى التعمري في الدقيقة الـ85.

الأردن ضد ماليزيا - 1

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب الجنوب في قطر.

يذكر أن مباريات الاثنين، في كأس الأمم الآسيوية، انتهت بفوز كوريا الجنوبية على البحرين بثلاثية لهدف، وفازت العراق على إندونيسيا بثلاثية لهدف، بينما فاز المنتخب الأردني على ماليزيا برباعية دون رد.

الأردن وماليزيا - 3

 

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