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في كأس أمم آسيا

منتخب الإمارات يخسر من إيران ويتأهلان سويًّا لدور الـ16

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٠ مساءً
منتخب الإمارات يخسر من إيران ويتأهلان سويًّا لدور الـ16
المواطن - فريق التحرير

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خسر منتخب الإمارات مساء اليوم أمام نظيره الإيراني بنتيجة 2- 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمباريات المجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا 2023.

خسارة مفاجئة لـ منتخب الإمارات 

وتقدم اللاعب مهدي طارمي بالهدف الأول للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ26، ثم سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ66.

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منتخب إيران

وقلص اللاعب يحيى الغساني الفارق للفريق الإماراتي مسجلًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ91.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد المنتخب الإيراني 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الفريق الإماراتي عند 4 نقاط في المركز الثاني، ليتأهلا سويًّا لثمن النهائي مع المنتخب الفلسطيني صاحب المركز الثالث في المجموعة ذاتها.

منتخب إيران

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