منتخب الإمارات يخسر من إيران ويتأهلان سويًّا لدور الـ16

ندوة حوارية عن الابتكارات في ملتقى السياحة السعودي منتخب الإمارات يخسر من إيران ويتأهلان سويًّا لدور الـ16 سكني: الدعم يختلف حسب اختيار المنتج جامعة الفيصل تطلق درجة الدكتوراه في العام الدراسي المقبل منتخب فلسطين يتأهل لثمن نهائي أمم آسيا 2023 لأول مرة بتاريخه أبل تقترب من إطلاق أجهزة آيباد وماك بوك آير جديدة النساء في حفر الباطن أقل حوادث من الرجال ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة بنزيما يرفض طلب الاتحاد ويرغب في الرحيل .. التفاصيل كاملة الشيوخ الأمريكي يرفض تسليم الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا
خسر منتخب الإمارات مساء اليوم أمام نظيره الإيراني بنتيجة 2- 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمباريات المجموعة الثالثة في كأس أمم آسيا 2023.
وتقدم اللاعب مهدي طارمي بالهدف الأول للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ26، ثم سجل اللاعب ذاته الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في الدقيقة الـ66.
وقلص اللاعب يحيى الغساني الفارق للفريق الإماراتي مسجلًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ91.
وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد المنتخب الإيراني 9 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد الفريق الإماراتي عند 4 نقاط في المركز الثاني، ليتأهلا سويًّا لثمن النهائي مع المنتخب الفلسطيني صاحب المركز الثالث في المجموعة ذاتها.