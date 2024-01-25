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ضمن منافسات كأس آسيا

منتخب البحرين يعبر الأردن ويتأهلان لدور الـ16

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:١٠ مساءً
منتخب البحرين يعبر الأردن ويتأهلان لدور الـ16
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب البحرين ضد الأردن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأحمر البحريني بهدف دون رد.

تقدم منتخب البحرين ضد الأردن

وبدأت مباراة البحرين ضد الأردن التي أُقيمت على إستاد خليفة الدولي بشكل سريع، حيث حاول المنتخبان هز الشباك مبكرًا، إلا أن التعادل السلبي ظل مستمرًّا حتى الدقيقة 34.

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لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة

لوحة ربانية ترسمها الخضرة والضباب والمطر في الباحة

ونجح عبدالله يوسف في تسجيل الهدف الأول من هجمة مرتدة سريعة، وحاول اللاعبون تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب البحرين ضد الأردن بهدف دون رد.

لاعب منتخب البحرين عبدالله اليوسف
اليوسف – المصدر @afcasiancup_ar

البحرين والأردن يتأهلان سويًّا

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل لاعبو البحرين السيطرة على اللعب، وكاد علي مدن أن يهز الشباك بالهدف الثاني، إلا أن تسديدته ذهبت بعيدًا، وأهدر اللاعبون أكثر من انفراد أمام الأردن.

الأردن ضد البحرين
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

واستمرت المحاولات، قبل أن يتراجع الأداء في الدقائق الأخيرة من اللعب، وانحصرت الكرة في وسط الملعب، دون أي مبادرات هجومية، لتنتهي المباراة بفوز منتخب البحرين ضد الأردن بهدف نظيف.

ورفع منتخب البحرين الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس آسيا 2023 في صدارة المجموعة الخامسة، كما صعد الأردن كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

الأردن ضد البحرين
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

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