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بعدما جدد كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد

منتخب البرازيل يفكر في التعاقد مع مدرب الهلال .. تفاصيل نارية

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٦ صباحاً
منتخب البرازيل يفكر في التعاقد مع مدرب الهلال .. تفاصيل نارية
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية برازيلية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يفكر في التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال لتدريب منتخب راقصي السامبا.

بديل كارلو أنشيلوتي

وبحسب ما ذكرته شبكة Uol البرازيلية فإن جيسوس هدف رئيسي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعدما جدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2026.

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مدرب ريال مدريد أنشيلوتي
أنشيلوتي – المصدر @realmadriden

وكان جيسوس عاد لتدريب الهلال في صيف 2023 قادمًا من نادي فنربخشة التركي، كما سبق له تدريب نادي فلامنجو البرازيلي خلال الفترة من 2019 حتى 2020.

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