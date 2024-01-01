منتخب البرازيل يفكر في التعاقد مع مدرب الهلال .. تفاصيل نارية

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كشفت تقارير إعلامية برازيلية، أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يفكر في التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال لتدريب منتخب راقصي السامبا.
وبحسب ما ذكرته شبكة Uol البرازيلية فإن جيسوس هدف رئيسي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم بعدما جدد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده مع نادي ريال مدريد الإسباني حتى عام 2026.
وكان جيسوس عاد لتدريب الهلال في صيف 2023 قادمًا من نادي فنربخشة التركي، كما سبق له تدريب نادي فلامنجو البرازيلي خلال الفترة من 2019 حتى 2020.