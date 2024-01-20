منتخب الجزائر يتعادل بشق الأنفس مع بوركينا فاسو

تعادل منتخب الجزائر الأول لكرة القدم بصعوبة كبيرة مع منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو

اللاعب محمد كوناتي كان افتتح التسجيل لمنتخب بوركينا فاسو في الدقيقة الـ45، وفي الشوط الثاني تعادل الفريق الجزائري عبر نجمه بغداد بونجاح في الدقيقة الـ51.

ثم في الدقيقة الـ71، تمكن منتخب بوركينا فاسو من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب بيرتراند تراوري من ركلة جزاء.

وواصل الفريق الجزائري ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة الـ92 من ضربة رأسية.

وأصبح رصيد بوركينا فاسو بعد التعادل 4 نقاط، بينما أصبح رصيد الفريق الجزائري نقطتين.