منتخب الجزائر يودع كأس أمم إفريقيا على يد موريتانيا

حقق منتخب موريتانيا معجزة تاريخية، بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد إقصاء منتخب الجزائر بطل المسابقة مرتين من قبل مساء الثلاثاء.

إقصاء منتخب الجزائر

ونجح المنتخب الموريتاني في إحراز الهدف الوحيد عبر اللاعب محمد ديلاهي في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء.

وحافظ المنتخب الموريتاني على فوزه ليصبح رصيده 3 نقاط محتلًّا المركز الثالث في المجموعة الرابعة ومتأهلًا لدور الـ16 رفقة منتخب أنجولا المتصدر وبوركينا فاسو الوصيف.

وسبق للفريق الجزائري أن فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 1990 و2019.