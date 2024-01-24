Icon

وساطة دولية من أجل هدنة شهر في غزة Icon منتخب الجزائر يودع كأس أمم إفريقيا على يد موريتانيا Icon إنذارات لـ 3 مناطق بشأن طقس الساعات المقبلة Icon مفاجأة بالقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار Oscars2024 Icon مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر Icon سامسونج تنافس أبل لقياس نسبة الجلوكوز Icon شريحة لحم ذهبية بـ456 دولارًا تثير حملة هجوم على الشيف نصرت Icon مناطق موسم الرياض تحتضن ذوي الإعاقة وتبرز إمكاناتهم ومواهبهم Icon 3 عوامل للوقاية تمنع وقوع الأمراض Icon القبض على 6 مقيمين لانتحالهم صفة غير صحيحة والسطو على منزل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

منتخب الجزائر يودع كأس أمم إفريقيا على يد موريتانيا

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٣٥ صباحاً
منتخب الجزائر يودع كأس أمم إفريقيا على يد موريتانيا
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

حقق منتخب موريتانيا معجزة تاريخية، بالتأهل لأول مرة في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد إقصاء منتخب الجزائر بطل المسابقة مرتين من قبل مساء الثلاثاء.

إقصاء منتخب الجزائر

ونجح المنتخب الموريتاني في إحراز الهدف الوحيد عبر اللاعب محمد ديلاهي في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء.

قد يهمّك أيضاً
هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟

هل يغيب كريستيانو رونالدو عن مواجهة ميسي؟

جامعة القصيم تعلن عن وظائف على برنامج التشغيل الذاتي

جامعة القصيم تعلن عن وظائف على برنامج التشغيل الذاتي

منتخب الجزائر ضد موريتانيا

وحافظ المنتخب الموريتاني على فوزه ليصبح رصيده 3 نقاط محتلًّا المركز الثالث في المجموعة الرابعة ومتأهلًا لدور الـ16 رفقة منتخب أنجولا المتصدر وبوركينا فاسو الوصيف.

وسبق للفريق الجزائري أن فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 1990 و2019.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض
السعودية اليوم

ريف يستعرض المِيَز النسبية في الرياض

السعودية اليوم
التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني نظارات
السعودية اليوم

التخصصات الصحية تفتح القبول على برنامج فني...

السعودية اليوم
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 6...

السعودية اليوم
41 جلسة وورشة عمل في ملتقى السياحة السعودي
السعودية اليوم

41 جلسة وورشة عمل في ملتقى السياحة...

السعودية اليوم
3 أرقام سلبية لـ تشيلسي في الدوري الإنجليزي
الرياضة

3 أرقام سلبية لـ تشيلسي في الدوري...

الرياضة
ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
السعودية اليوم

ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في...

السعودية اليوم
موعد مباريات الدوري السعودي الجمعة
الرياضة

موعد مباريات الدوري السعودي الجمعة

الرياضة
الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في قطر أثناء بطولة آسيا متاحة
الرياضة

الجاسم: كل الخيارات السكنية للمشجعين السعوديين في...

الرياضة