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بعد فوزه الكبير على منتخب موزمبيق

منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

الجمعة ١٩ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٣٠ مساءً
منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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أصبح منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب موزمبيق قبل قليل بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

الرأس الأخضر ضد موزمبيق

فريق “كاب فيردي” أحرز الهدف الأول عبر اللاعب تياجو “بيبي” من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الـ33.

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وفي الشوط الثاني سجل فريق “كاب فيردي” هدفين عبر كل من ريان مينديز وكيفين بينا في الدقيقتين الـ 52 والـ70.

الرأس الأخضر ضد موزمبيق

وبعد الفوز، أصبح رصيد فريق “كاب فيردي” 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ومتأهلًا لدور الـ16.

وسيواجه منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” المنتخب المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

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