كريستيانو رونالدو: الدوري السعودي سيكون بين أفضل 3 دوريات في العالم منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا تحقق بعد 17 سنة .. رقم مميز لـ أيمن حسين بعد فوز العراق ضد اليابان فهد بن سلطان يواسي الشيخ أحمد الخريصي في وفاة زوجته 270 شركة ومؤسسة عمرة تتأهب تنبيهان من الأرصاد لأهالي نجران وتبوك فتح القبول لبرامج الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالجوف نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا منتخب العراق يعبر اليابان بثنائية أيمن حسين الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
أصبح منتخب الرأس الأخضر أول المتأهلين لثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب موزمبيق قبل قليل بثلاثية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.
فريق “كاب فيردي” أحرز الهدف الأول عبر اللاعب تياجو “بيبي” من ركلة حرة متقنة في الدقيقة الـ33.
وفي الشوط الثاني سجل فريق “كاب فيردي” هدفين عبر كل من ريان مينديز وكيفين بينا في الدقيقتين الـ 52 والـ70.
وبعد الفوز، أصبح رصيد فريق “كاب فيردي” 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية ومتأهلًا لدور الـ16.
وسيواجه منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” المنتخب المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات مساء الاثنين المقبل في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.
هدف… عابر للقارات🚀#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/0L2M1PBKJ1
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024
🚀صاروخية جديدة تستقر في شباك موزمبيق
#كأس_أمم_إفريقيا #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/r7iEFveZYq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2024