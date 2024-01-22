منتخب السعودية الأكثر استحواذًا بكأس آسيا 2023

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يُقدم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، أداء مميزًا ضمن النسخة الحالية من بطولة كأس آسيا، ليتصدر قائمة مميزة، بعد نهاية منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
وسيطر الأخضر بقيادة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، بشكل كامل على مباراته ضد منتخب قرغيزستان الأول لكرة القدم، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 75%، في المواجهة التي حسمها بثنائية نظيفة.
وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن نسبة الاستحواذ التي حققها منتخب السعودية ضد قرغيزستان، هي الأكبر في بطولة كأس آسيا 2023 خلال أول جولتين.
وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه: “احتلت اليابان المركز الثاني في القائمة، لكنها تعرضت للخسارة بنتيجة 2\1 على الرغم من استحواذها على الكرة بنسبة 72% أمام العراق على استاد المدينة التعليمية”.
على الجانب الآخر، يستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره التايلاندي، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.
وضمن منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، حيث يتصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما تتحل تايلاند الوصافة بـ4 نقاط.