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بعد الفوز على قرغيزستان بثنائية

منتخب السعودية لدور الـ 16 بكأس آسيا

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
منتخب السعودية لدور الـ 16 بكأس آسيا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

محمد كنو يهز الشباك

وانطلقت مباراة منتخب السعودية ضد قرغيزستان التي أُقيمت على إستاد أحمد بن علي في الريان بشكل سريع، حيث ضغط الأخضر بقوة، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء لأيزار أكماتوف عند الدقيقة التاسعة.

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مباراة السعودية ضد قرغيزستان
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

ولعب محمد البريك تسديدة قوية، تصدى لها الحارس أرجان عند الدقيقة 11، وضغط الأخضر بقوة، مستغلًّا النقص العددي في صفوف منتخب قرغيزستان، وأهدر اللاعبون أكثر من فرصة خطيرة.

وكاد فراس البريكان أن يهز الشباك برأسية عند الدقيقة 27، قبل أن ينجح محمد كنو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 35، وواصل الأخضر محاولاته، لتعزيز تقدمه، وأهدر لاعبوه فرصًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب السعودية.

محمد كنو
كنو – المصدر @SaudiNT

فوز منتخب السعودية ضد قرغيزستان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الأخضر، وارتكب ميرك كيمي خطأ؛ ليمنحه الحكم بطاقة الحمراء عند الدقيقة 51، ليُكمل منتخب قرغيزستان المباراة بـ9 لاعبين، وخرج حسان التمبكتي للإصابة، وشارك صالح الشهري بدلًا منه.

واستمر ضغط الأخضر، وسط دعم كبير من الجماهير في المدرجات، ولعب محمد كنو رأسية خطيرة مرت خارج المرمى، قبل أن يسجل فيصل الغامدي الهدف الثاني من صاروخية عند الدقيقة 84، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية.

فيصل الغامدي
الغامدي – المصدر @SaudiNT

ورفع منتخب السعودية الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023، وبفارق نقطتين عن تايلاند الوصيف، فيما تتذيل قرغيزستان الترتيب بدون نقاط.

المنتخب السعودي - فيصل الغامدي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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