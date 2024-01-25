Icon

إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي Icon مانشيني: كنا نريد الفوز وأتوقع مستقبلًا رائعًا لطلال حاجي Icon طلال حاجي رابع أصغر لاعب يُمثل الأخضر Icon وظائف شاغرة في البريد السعودي Icon مواجهات دور الـ16 بكأس آسيا 2023 Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon وظائف شاغرة في شركة الاتصالات Icon حريق هائل يلتهم مستشفى غاندي في طهران Icon وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة التصنيع Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مشاركته الـ11 بكأس آسيا

منتخب السعودية يتأهل في الصدارة للمرة الخامسة

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
منتخب السعودية يتأهل في الصدارة للمرة الخامسة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا، في صدارة مجموعته للمرة الخامسة في تاريخه.

منتخب السعودية يُلاقي كوريا الجنوبية

ولعب منتخب السعودية ضد تايلاند اليوم، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213.82 ريال

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 213.82 ريال

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال بيتيس ضد برشلونة

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

السعودية ضد تايلاند
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

الأخضر يصعد متصدرًا لخامس مرة

وتمكن منتخب السعودي من تصدر مجموعته 5 مرات خلال مشاركاته في بطولة كأس آسيا، وتعود المرة الأولى إلى نسخة عام 1984، والتي شهدت تتويجه باللقب بعد الفوز في النهائي على الصين بثنائية.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

وصعد الأخضر في صدارة مجموعته بالنسخة التالية، ونجح في الحفاظ على اللقب بعد تجاوزه كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، وتأهل إلى الدور التالي في كأس آسيا 1992، ولكنه خسر النهائي ضد اليابان.

وعاد منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ لتصدر مجموعته في كأس آسيا نسخة 2007، وهُزم في النهائي أمام العراق، فيما صعد كوصيف في أكثر من مناسبة، وحل ثالثًا مرة واحدة، وتذيل الترتيب في مناسبتين.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة