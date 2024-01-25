منتخب السعودية يتأهل في الصدارة للمرة الخامسة

نجح منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في خطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا، في صدارة مجموعته للمرة الخامسة في تاريخه.

منتخب السعودية يُلاقي كوريا الجنوبية

ولعب منتخب السعودية ضد تايلاند اليوم، على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف.

ورفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة السادسة ويضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد المدينة التعليمية في الدوحة.

الأخضر يصعد متصدرًا لخامس مرة

وتمكن منتخب السعودي من تصدر مجموعته 5 مرات خلال مشاركاته في بطولة كأس آسيا، وتعود المرة الأولى إلى نسخة عام 1984، والتي شهدت تتويجه باللقب بعد الفوز في النهائي على الصين بثنائية.

وصعد الأخضر في صدارة مجموعته بالنسخة التالية، ونجح في الحفاظ على اللقب بعد تجاوزه كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، وتأهل إلى الدور التالي في كأس آسيا 1992، ولكنه خسر النهائي ضد اليابان.

وعاد منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ لتصدر مجموعته في كأس آسيا نسخة 2007، وهُزم في النهائي أمام العراق، فيما صعد كوصيف في أكثر من مناسبة، وحل ثالثًا مرة واحدة، وتذيل الترتيب في مناسبتين.