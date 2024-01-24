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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

منتخب العراق يتجاوز فيتنام ويتأهل بالعلامة الكاملة

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٢ مساءً
منتخب العراق يتجاوز فيتنام ويتأهل بالعلامة الكاملة
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب العراق ضد فيتنام، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بكأس آسيا 2023، بتحقيق أسود الرافدين لفوز قاتل بنتيجة 3\2.

تقدم فيتنام بهدف

وبدأت مباراة العراق ضد فيتنام التي أُقيمت على استاد جاسم بن حمد في الدوحة بشكل سريع، فيما جاءت أول فرصة حقيقية على المرمى عند الدقيقة 18، عندما ألغى الحكم هدفًا للمنتخب الفيتنامي بداعي التسلل.

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العراق ضد فيتنام
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

وأطلق زيدان إقبال تسديدة، أمسكها الحارس نغوين فيليب عند الدقيقة 38، قبل أن يحرز نوي هوانغ فيت الهدف الأول عند الدقيقة 42، من كرة قوية لعبها كوات فان كانغ من ركلة حرة مباشرة.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب كوات فان كانغ، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع؛ لتُكمل فيتنام المباراة بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول بتأخر منتخب العراق بهدف.

العراق ضد فيتنام
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup

فوز منتخب العراق ضد فيتنام

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، لعب علي جاسم عرضية من ركلة ركنية، حولها ريبين سولاقا إلى الشباك عند الدقيقة 47، وسيطر منتخب العراق على اللعب مستغلًا النقص العددي في صفوف فيتنام.

واستمرت المحاولات من المنتخبين، قبل أن يسجل البديل أيمن حسين الهدف الثاني برأسية عند الدقيقة 73، قبل أن يُهدر ركلة جزاء عند الدقيقة 83، ومرت رأسية جديدة له بجوار القائم عند الدقيقة 88.

العراق ضد فيتنام
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

وسجل نغوين كوانغ هاي هدف التعادل عند الدقيقة 91، لينتفض أسود الرافدين بقوة، ومرت تسديدة علي جاسم بجوار القائم، واحتسب الحكم ركلة جزاء سددها أيمن حسين بنجاح عند الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع، ليفوز منتخب العراق.

ورفع منتخب العراق الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، لتتأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا 2023، بالعلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخه، فيما لم تحصد فيتنام أي نقطة.

منتخب العراق
لاعبو المنتخب – المصدر afc

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