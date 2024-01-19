منتخب العراق يعبر اليابان بثنائية أيمن حسين

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب العراق ضد اليابان، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بفوز أسود الرافدين بنتيجة 2\1.

أيمن حسين يسجل ثنائية

وبدأت مباراة منتخب العراق ضد اليابان التي أُقيمت على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، ونجح أسود الرافدين في هز الشباك بعد مرور 5 دقائق فقط، برأسية مميزة عن طريق أيمن حسين.

وواصل المنتخبان الضغط، بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وسط تألق كبير من الدفاع، وحراس المرمى، قبل أن يحرز أيمن جسين الهدف الثاني من رأسية قوية عند الدقيقة 47، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم العراق ضد اليابان.

فوز منتخب العراق ضد اليابان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، كاد منتخب العراق الأول لكرة القدم أن يهز الشباك بالهدف الثالث عند الدقيقة 53، إلا أن الكرة مرت بجوار المرمى، واستمر الضغط والمحاولات من اللاعبين.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب اليابان الأول لكرة القدم، قبل أن يلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، وواصل الساموراي الضغط، لتقليص الفارق، وأهدر لاعبوه العديد من الفرص.

واعتمد الساموراي على التسديدات، قبل أن يحرز إندو الهدف الأول عند الدقيقة 93، وأهدر فرصة خطيرة في اللحظات الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز منتخب العراق ضد اليابان بهدفين مقابل هدف.