منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية

حقق منتخب العراق فوزًا كبيرًا على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.

منتخب العراق يحقق المطلوب

وسجل منتخب أسود الرافدين الهدف الأول في الدقيقة الـ17 ثم تعادل اللاعب مارسيلينو فيردينان للمنتخب الإندونيسي في الدقيقة الـ38.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل منتخب أسود الرافدين الهدف الثاني عبر اللاعب أسامة رشيد.

وعند حلول الدقيقة الـ 75، سجل اللاعب أيمن حسين، الهدف الثالث للفريق العراقي.

وكانت المباراة أُقيمت بين المنتخبين على ملعب ” أحمد بن علي”.