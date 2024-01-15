سبب تسمية رياح شهر شباط بـ مبكية الحصني مزايا المبادرة التحفيزية للمتعاقدين مع شركات الحراسة أكثر من 200 ناقلة نفط تضررت من أزمة البحر الأحمر صخرة الوجه بالعلا منحوتة شبيهة بالإنسان وسط الرمال منتخب العراق يُمطر شباك إندونيسيا بثلاثية نيابة عن الملك وولي العهد.. تركي بن محمد يحضر حفل الاستقبال لزواج نجل سلطان بروناي إغلاق منشأة في الهفوف بسبب مخالفات جسيمة في تخزين المواد الغذائية 4 مجالات حرجة وضرورية لاستقرار العالم ضمن أولويات منتدى دافوس وليد الفراج: مانشيني كشف الحقيقة المؤلمة ثلاثية تحسم الفوز لـ السنغال ضد غامبيا
حقق منتخب العراق فوزًا كبيرًا على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا.
وسجل منتخب أسود الرافدين الهدف الأول في الدقيقة الـ17 ثم تعادل اللاعب مارسيلينو فيردينان للمنتخب الإندونيسي في الدقيقة الـ38.
وقبل نهاية الشوط الأول، سجل منتخب أسود الرافدين الهدف الثاني عبر اللاعب أسامة رشيد.
وعند حلول الدقيقة الـ 75، سجل اللاعب أيمن حسين، الهدف الثالث للفريق العراقي.
وكانت المباراة أُقيمت بين المنتخبين على ملعب ” أحمد بن علي”.