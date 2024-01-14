منتخب اليابان يبدأ كأس آسيا برباعية في فيتنام

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب اليابان الأول لكرة القدم ضد فيتنام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بفوز الساموراي بنتيجة 4\2.
وبدأت مباراة منتخب اليابان ضد فيتنام التي أُقيمت على ملعب الثمامة بشكل سريع، ونجح الساموراي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة فقط عن طريق تاكومي مينامينو.
ورد منتخب فيتنام الأول لكرة القدم سريعًا، ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 16 عن طريق نغوين دينه باك، واستمرت المحاولات، قبل أن يحرز فام توان هاي الهدف الثاني في شباك اليابان عند الدقيقة 33.
ونجح تاكومي مينامينو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يُسجل كايتو ناكامورا هدف التقدم عند الدقيقة 50، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب اليابان ضد فيتنام بنتيجة 3\2.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وسط تألق كبير من الدفاع وحراس المرمى، قبل أن يحرز إياسي أويدا الهدف الرابع عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز اليابان ضد فيتنام.
ورفع منتخب اليابان الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، فيما ظلت فيتنام بدون رصيد، وستُقام مواجهة العراق ضد إندونيسيا في وقت لاحق اليوم.