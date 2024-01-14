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ضمن منافسات الجولة الأولى

منتخب اليابان يبدأ كأس آسيا برباعية في فيتنام

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٠٥ مساءً
منتخب اليابان يبدأ كأس آسيا برباعية في فيتنام
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب اليابان الأول لكرة القدم ضد فيتنام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بفوز الساموراي بنتيجة 4\2.

تقدم اليابان ضد فيتنام

وبدأت مباراة منتخب اليابان ضد فيتنام التي أُقيمت على ملعب الثمامة بشكل سريع، ونجح الساموراي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 11 دقيقة فقط عن طريق تاكومي مينامينو.

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ورد منتخب فيتنام الأول لكرة القدم سريعًا، ونجح في تسجيل التعادل عند الدقيقة 16 عن طريق نغوين دينه باك، واستمرت المحاولات، قبل أن يحرز فام توان هاي الهدف الثاني في شباك اليابان عند الدقيقة 33.

منتخب فيتنام
لاعبو فيتنام – المصدر @afcasiancup

ونجح تاكومي مينامينو في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، قبل أن يُسجل كايتو ناكامورا هدف التقدم عند الدقيقة 50، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب اليابان ضد فيتنام بنتيجة 3\2.

منتخب اليابان ضد فيتنام
لاعبو اليابان – المصدر @afcasiancup

فوز منتخب اليابان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وسط تألق كبير من الدفاع وحراس المرمى، قبل أن يحرز إياسي أويدا الهدف الرابع عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز اليابان ضد فيتنام.

ورفع منتخب اليابان الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا 2023، فيما ظلت فيتنام بدون رصيد، وستُقام مواجهة العراق ضد إندونيسيا في وقت لاحق اليوم.

منتخب اليابان ضد فيتنام
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

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