منتخب اليابان يعبر إندونيسيا ويتأهل لدور الـ16

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب اليابان ضد إندونيسيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بفوز الساموراي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم اليابان ضد إندونيسيا

وبدأت مباراة اليابان ضد إندونيسيا التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، ونجح الساموراي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط، عن طريق أياسي أويدا من ركلة جزاء.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وسط أفضلية للاعبي الساموراي، حيث أهدروا أكثر من فرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب اليابان ضد إندونيسيا بهدف دون رد.

فوز منتخب اليابان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ الساموراي بشكل ضاغط، ونجح أياسي أويدا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52، وأهدر أيغي مولانا فكري فرصة مؤكدة لهز الشباك للمرة الثالثة.

ونجح جاستن هوبنر في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88، وتمكن ساندي والش من تقليص الفارق عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز منتخب اليابان ضد إندونيسيا بنتيجة 3\1.

ورفع منتخب اليابان الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته في كأس آسيا 2023، ويضمن التأهل إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقاط.