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ضمن منافسات كأس آسيا 2023

منتخب اليابان يعبر إندونيسيا ويتأهل لدور الـ16

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٥١ مساءً
منتخب اليابان يعبر إندونيسيا ويتأهل لدور الـ16
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب اليابان ضد إندونيسيا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، بفوز الساموراي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم اليابان ضد إندونيسيا

وبدأت مباراة اليابان ضد إندونيسيا التي أُقيمت على استاد الثمامة بشكل سريع، ونجح الساموراي في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط، عن طريق أياسي أويدا من ركلة جزاء.

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واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، وسط أفضلية للاعبي الساموراي، حيث أهدروا أكثر من فرصة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم منتخب اليابان ضد إندونيسيا بهدف دون رد.

اليابان ضد إندونيسيا
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup

فوز منتخب اليابان

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، بدأ الساموراي بشكل ضاغط، ونجح أياسي أويدا في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 52، وأهدر أيغي مولانا فكري فرصة مؤكدة لهز الشباك للمرة الثالثة.

اليابان ضد إندونيسيا
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup

ونجح جاستن هوبنر في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 88، وتمكن ساندي والش من تقليص الفارق عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز منتخب اليابان ضد إندونيسيا بنتيجة 3\1.

ورفع منتخب اليابان الأول لكرة القدم رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب مجموعته في كأس آسيا 2023، ويضمن التأهل إلى دور الـ16، فيما تجمد رصيد إندونيسيا عند 3 نقاط.

منتخب اليابان
لاعبو اليابان – المصدر @jfa_samuraiblue

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