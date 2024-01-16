منتخب تايلاند يهزم قيرغيزستان بثنائية

حقق منتخب تايلاند فوزًا ثمينًا على منتخب قيرغيزستان بهدفين نظيفين، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم آسيا 2023.

وسجل اللاعب سوباشاي شايديد الهدف الأول للفريق التايلاندي في الدقيقة الـ26 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب سوباشاي ثاني أهدافه والهدف الثاني للفريق التايلاندي في الدقيقة الـ48.

وكانت المباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.