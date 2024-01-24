منتخب تونس يودع كأس أمم إفريقيا

ودع منتخب تونس الأول لكرة القدم بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد التعادل السلبي مع المنتخب الجنوب إفريقي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تونس ضد جنوب إفريقيا

ودخل الفريق التونسي أمام خيار وحيد لا بديل له، وهو الفوز من أجل التأهل مع منتخبي مالي وجنوب إفريقيا لدور الـ16.

ولم ينجح الفريق التونسي في هز شباك جنوب إفريقيا ليودع كأس الأمم الإفريقية متذيلًا ترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطتين.