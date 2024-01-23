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يعد أقل الفرق حصدًا للنقاط في المركز الثالث

منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٤٨ مساءً
منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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أصبح منتخب غانا مهددًا بتوديع بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية في البطولة برصيد نقطتين، وهو أقل منتخب متواجد في المركز الثالث حاصل على أقل عدد من النقاط.

وتنص البطولة على تأهل 6 منتخبات أصحاب الصدارة لدور الـ16 برفقة 6 منتخبات تحتل مركز الوصيف، مع تأهل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعة وتملك أكبر عدد من النقاط.

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وقبل إكمال بقية مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات، يملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، أما المنتخب الغاني فيملك نقطتين في المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وتملك منتخبات ” موريتانيا، الكاميرون، زامبيا، تنزانيا” فرصة أفضل من فريق غانا للتأهل إلى دور الـ16 كأفضل فرق احتلت المركز الثالث، وهو ما يجعل موقف الفريق الغاني صعبًا للتأهل لدور ثمن النهائي.

منتخب غانا ضد موزمبيق

وبالأمس، حسم التعادل المثير مباراة غانا وموزمبيق التي انتهت مساء الاثنين بالتعادل بنتيجة 2- 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

منتخب غانا

منتخب غانا سجل هدفين عبر نجمه جوردان آيو في الدقيقتين الـ 16 والـ 71 من ركلتي جزاء.

وقلب موزمبيق الطاولة على المنتخب الغاني عبر تسجيل كل من جيني كاتامو ورينيلدو ماندافا هدفين في الدقيقتين الـ 91 والـ93.

منتخب غانا

 

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