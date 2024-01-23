مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات ورفع مستوى الجودة مركز التدريب الوطني يعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية نجم إيفرتون بديل هندرسون في الاتفاق أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد في قصر بيان مساند يرد على سؤال حول استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية سبب تباين المدة بين أذان الفجر وشروق الشمس في الرياض
أصبح منتخب غانا مهددًا بتوديع بطولة كأس أمم إفريقيا، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية في البطولة برصيد نقطتين، وهو أقل منتخب متواجد في المركز الثالث حاصل على أقل عدد من النقاط.
وتنص البطولة على تأهل 6 منتخبات أصحاب الصدارة لدور الـ16 برفقة 6 منتخبات تحتل مركز الوصيف، مع تأهل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعة وتملك أكبر عدد من النقاط.
وقبل إكمال بقية مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات، يملك منتخب كوت ديفوار 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، أما المنتخب الغاني فيملك نقطتين في المركز الثالث في المجموعة الثانية.
وتملك منتخبات ” موريتانيا، الكاميرون، زامبيا، تنزانيا” فرصة أفضل من فريق غانا للتأهل إلى دور الـ16 كأفضل فرق احتلت المركز الثالث، وهو ما يجعل موقف الفريق الغاني صعبًا للتأهل لدور ثمن النهائي.
وبالأمس، حسم التعادل المثير مباراة غانا وموزمبيق التي انتهت مساء الاثنين بالتعادل بنتيجة 2- 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
منتخب غانا سجل هدفين عبر نجمه جوردان آيو في الدقيقتين الـ 16 والـ 71 من ركلتي جزاء.
وقلب موزمبيق الطاولة على المنتخب الغاني عبر تسجيل كل من جيني كاتامو ورينيلدو ماندافا هدفين في الدقيقتين الـ 91 والـ93.