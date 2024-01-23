منتخب فلسطين يتأهل لثمن نهائي أمم آسيا 2023 لأول مرة بتاريخه

تأهل منتخب فلسطين لأول مرة في تاريخه إلى ثمن نهائي كأس أمم آسيا 2023، وذلك بعد فوزه الكبير على منتخب هونج كونج بثلاثية دون رد مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة.

تأهل تاريخي

وسجل ثلاثية الفريق الفلسطيني كل من “عدي الدباغ هدفين في الدقيقتين الـ 12 والـ60″، بينما سجل “زيد قنبر” الهدف الثالث في الدقيقة الـ48.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق الفلسطيني 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة ليصعد ضمن أفضل ثوالث في البطولة، رفقة منتخب إيران المتصدر ومنتخب الإمارات صاحب الوصافة.