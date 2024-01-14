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في كأس أمم آسيا 2023

منتخب فلسطين يخسر برباعية أمام إيران

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:١٤ مساءً
منتخب فلسطين يخسر برباعية أمام إيران
المواطن - فريق التحرير

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خسر منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، أمام منتخب إيران بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023 والمقامة حاليًّا في قطر.

منتخب فلسطين ضد إيران

وسجل المنتخب الإيراني 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من كريم أنصاري وشجاع خليل زاده في الدقيقتين الـ2 والـ12 ثم اللاعب مهدي قائدي في الدقيقة الـ 38 ثم قلص اللاعب تامر صيام الفارق للفريق الفلسطيني مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة الـ45.

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فلسطين وإيران - 2

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب إيران الهدف الرابع عبر اللاعب سردار آزمون في الدقيقة الـ56.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب “المدينة التعليمية”.

منتخب إيران - 2

 

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