منتخب فلسطين يخسر برباعية أمام إيران

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خسر منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، أمام منتخب إيران بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا 2023 والمقامة حاليًّا في قطر.
وسجل المنتخب الإيراني 3 أهداف في الشوط الأول عبر كل من كريم أنصاري وشجاع خليل زاده في الدقيقتين الـ2 والـ12 ثم اللاعب مهدي قائدي في الدقيقة الـ 38 ثم قلص اللاعب تامر صيام الفارق للفريق الفلسطيني مسجلًا الهدف الأول في الدقيقة الـ45.
وفي الشوط الثاني، سجل منتخب إيران الهدف الرابع عبر اللاعب سردار آزمون في الدقيقة الـ56.
وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب “المدينة التعليمية”.