منتخب قطر يتفوق على لبنان بهدف في الشوط الأول

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أنهى منتخب قطر الأول لكرة القدم، الشوط الأول من مباراة لبنان في افتتاح كأس أمم آسيا 2023 متفوقًا.
وسجل اللاعب أكرم عفيف الهدف الوحيد للفريق القطري في الدقيقة الـ45 من تصويبة قوية.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب لوسيل في الدوحة.