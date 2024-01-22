منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف

حقق منتخب قطر العلامة الكاملة في مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا، وذلك بعد فوزه اليوم على المنتخب الصيني بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات في البطولة.

منتخب قطر يفوز

وتمكن اللاعب حسن الهيدوس من تسجيل الهدف الوحيد للمنتخب القطري في الدقيقة الـ66 من عمر المباراة، ليُصبح رصيد العنابي 9 نقاط متصدرًا مجموعته الأولى بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد منتخب الصين عند نقطتين ليودع البطولة.

وصعد الفريق القطري لثمن نهائي كأس أمم آسيا 2023 رفقة منتخب طاجيكستان.