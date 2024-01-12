منتخب قطر يفتتح كأس أمم آسيا 2023 بثلاثية في لبنان

افتتح منتخب قطر بطولة كأس أمم آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة بالفوز على منتخب لبنان بثلاثية دون رد.

قطر ضد لبنان

وسجل اللاعب أكرم عفيف الهدف الأول لمنتخب العنابي في الدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب القطري هدفين عبر كل من المعز علي وأكرم عفيف في الدقيقتين الـ 57 والـ 96، في مباراة أُقيمت على ملعب لوسيل.

جدير بالذكر أن المنتخب القطري حصد أول 3 نقاط له في البطولة.