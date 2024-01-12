منتخب قطر يفتتح كأس أمم آسيا 2023 بثلاثية في لبنان

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افتتح منتخب قطر بطولة كأس أمم آسيا 2023، مساء اليوم الجمعة بالفوز على منتخب لبنان بثلاثية دون رد.
وسجل اللاعب أكرم عفيف الهدف الأول لمنتخب العنابي في الدقيقة الـ45 مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب القطري هدفين عبر كل من المعز علي وأكرم عفيف في الدقيقتين الـ 57 والـ 96، في مباراة أُقيمت على ملعب لوسيل.
جدير بالذكر أن المنتخب القطري حصد أول 3 نقاط له في البطولة.