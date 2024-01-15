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في الجولة الأولى بكأس آسيا

منتخب كوريا الجنوبية يعبر البحرين بثلاثية

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٢٧ مساءً
منتخب كوريا الجنوبية يعبر البحرين بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد البحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز “نمور كوريا” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم كوريا الجنوبية ضد البحرين

وبدأت مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد البحرين التي أُقيمت على استاد جاسم بن حمد بشكل سريع، وسيطر رفقاء النجم سون هيونغ مين على اللعب، وسط صلابة من الدفاع البحريني.

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ونجح هوانغ إن بيوم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 39، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية ضد البحرين بهدف دون رد.

كوريا الجنوبية ضد البحرين
جانب من المباراة – المصدر @afcasiancup_ar

فوز منتخب كوريا الجنوبية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح عبدالله الحشاش في تسجيل هدف التعادل لمنتخب البحرين الأول لكرة القدم، إلا أن التعادل لم يستمر كثيرًا، ونجح لي كانغ إل في هز الشباك عند الدقيقة 56.

منتخب كوريا الجنوبية
جانب من المباراة – المصجر @afcasiancup_ar

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح لي كانغ إل في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 69، واستمرت المحاولات، لهز الشباك مجددًا، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية ضد البحرين بنتيجة 3\1.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2023، وظلت البحرين دون رصيد، فيما تلعب الأردن ضد ماليزيا في وقت لاحق اليوم.

منتخب كوريا الجنوبية
لاعبو المنتخب – المصدر @theKFA

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