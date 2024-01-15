منتخب كوريا الجنوبية يعبر البحرين بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد البحرين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023، بفوز “نمور كوريا” بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم كوريا الجنوبية ضد البحرين

وبدأت مباراة منتخب كوريا الجنوبية ضد البحرين التي أُقيمت على استاد جاسم بن حمد بشكل سريع، وسيطر رفقاء النجم سون هيونغ مين على اللعب، وسط صلابة من الدفاع البحريني.

ونجح هوانغ إن بيوم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 39، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم كوريا الجنوبية ضد البحرين بهدف دون رد.

فوز منتخب كوريا الجنوبية

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح عبدالله الحشاش في تسجيل هدف التعادل لمنتخب البحرين الأول لكرة القدم، إلا أن التعادل لم يستمر كثيرًا، ونجح لي كانغ إل في هز الشباك عند الدقيقة 56.

واستمرت المحاولات، قبل أن ينجح لي كانغ إل في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 69، واستمرت المحاولات، لهز الشباك مجددًا، إلا أن الدفاع ظهر بشكل مميز، لتنتهي المباراة بفوز منتخب كوريا الجنوبية ضد البحرين بنتيجة 3\1.

ورفع منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم رصيده إلى 3 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة في كأس آسيا 2023، وظلت البحرين دون رصيد، فيما تلعب الأردن ضد ماليزيا في وقت لاحق اليوم.