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منتخب مالي يتعادل مع ناميبيا ويتأهلان سويًّا لدور الـ16

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٨ مساءً
منتخب مالي يتعادل مع ناميبيا ويتأهلان سويًّا لدور الـ16
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة منتخب مالي ضد ناميبيا بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

ملخص المباراة

واستمر التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين ليتأهلا معًا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

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مالي ضد ناميبيا - 2

وتأهل فريق مالي متصدرًا للمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب ناميبيا ثالثًا.

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