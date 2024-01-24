منتخب مالي يتعادل مع ناميبيا ويتأهلان سويًّا لدور الـ16

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انتهت مباراة منتخب مالي ضد ناميبيا بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك في إطار لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.
واستمر التعادل السلبي حاضرًا بين الفريقين ليتأهلا معًا إلى ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.
وتأهل فريق مالي متصدرًا للمجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط، بينما تأهل منتخب ناميبيا ثالثًا.