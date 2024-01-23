منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا خطوات استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا يحرق الموظف إنتر ميلان بطلًا لـ كأس السوبر الإيطالي “المواطن” توثق اختتام منافسات هاكاثون الابتكار الصحي الرابع إقبال كبير على مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية في بسطة القابل هيئة الصحفيين تنظر في طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة خطة آمنة وفعالة للخروج من مصيدة الديون بشرى كربوبي أول حكمة عربية تُدير مباراة في كأس أمم إفريقيا النساء في سن 40 الأكثر عرضة لحصوات المرارة
تأهل منتخب مصر بشق الأنفس إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية رغم تعادله مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2- 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وسجل منتخب الرأس الأخضر الهدف الأول في الدقيقة الـ45 عبر اللاعب جيلسون تفاريس.
وفي الشوط الثاني، سجل محمود حسن “تريزيجيه” الهدف الأول للفريق المصري في الدقيقة الـ50، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للفراعنة.
وبالدقيقة الـ 94، تمكن اللاعب براين تيكسيرا من إحراز الهدف الثاني للرأس الأخضر.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الرأس الأخضر 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تأهل الفريق المصري وصيفًا برصيد 3 نقاط.