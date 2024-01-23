منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا

تأهل منتخب مصر بشق الأنفس إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية رغم تعادله مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2- 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تعادل مباغت لـ منتخب مصر

وسجل منتخب الرأس الأخضر الهدف الأول في الدقيقة الـ45 عبر اللاعب جيلسون تفاريس.

وفي الشوط الثاني، سجل محمود حسن “تريزيجيه” الهدف الأول للفريق المصري في الدقيقة الـ50، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للفراعنة.

وبالدقيقة الـ 94، تمكن اللاعب براين تيكسيرا من إحراز الهدف الثاني للرأس الأخضر.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الرأس الأخضر 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تأهل الفريق المصري وصيفًا برصيد 3 نقاط.