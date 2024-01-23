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بعد التعادل مع الرأس الأخضر

منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٢٦ صباحاً
منتخب مصر يتأهل بشق الأنفس لدور الـ16 بـ كأس أمم إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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تأهل منتخب مصر بشق الأنفس إلى دور الـ16 في بطولة كأس الأمم الإفريقية رغم تعادله مع منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 2- 2 في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

تعادل مباغت لـ منتخب مصر

وسجل منتخب الرأس الأخضر الهدف الأول في الدقيقة الـ45 عبر اللاعب جيلسون تفاريس.

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منتخب مصر - مصر ضد الرأس الأخضر

وفي الشوط الثاني، سجل محمود حسن “تريزيجيه” الهدف الأول للفريق المصري في الدقيقة الـ50، ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثاني للفراعنة.

وبالدقيقة الـ 94، تمكن اللاعب براين تيكسيرا من إحراز الهدف الثاني للرأس الأخضر.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الرأس الأخضر 7 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تأهل الفريق المصري وصيفًا برصيد 3 نقاط.

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