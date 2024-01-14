Icon

ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش Icon منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول Icon إنقاذ 6 أشخاص في حريق مبنى بالطائف ولا إصابات Icon صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد Icon عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب ! Icon لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود Icon من سيكون حارس المنتخب السعودي الأساسي ضد عُمان ؟ Icon آلية وشروط تسجيل المستقل في حساب المواطن Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإمارات ضد هونغ كونغ Icon المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:١٢ مساءً
منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقدم مصطفى محمد سريعًا بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية بعد ارتداد الكرة من اللاعب محمد صلاح.

قد يهمّك أيضاً
لحظة ظهور مفاجئ لنجل بايدن في مبنى الكابيتول

لحظة ظهور مفاجئ لنجل بايدن في مبنى الكابيتول

طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر

طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر

مصطفى محمد - منتخب مصر ضد موزمبيق

وأهدر الفريق المصري أكثر من فرصة محققة لتوسيع الفارق مع منتخب موزمبيق، كما سنحت فرصتان خطيرتان للمنتخب الموزمبيقي لتسجيل هدف التعادل في شباك الفراعنة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!
صحة وطب‎

مواد سامة تضاف إلى البخور لزيادة الأرباح!

صحة وطب‎
مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة الخضراء برئاسة ولي العهد
أخبار رئيسية

مجلس الوزراء: تشكيل مجلس أمناء مؤسسة المبادرة...

أخبار رئيسية
لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين
أخبار رئيسية

لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين

أخبار رئيسية
لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع البحر الأحمر
السعودية اليوم

لقطات جوية لإنجاز تركيب الفلل العائمة بمشروع...

السعودية اليوم
التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا
الرياضة

التعاون يستهدف الفوز الرابع تواليًا

الرياضة
لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى تعديل السلوك الغذائي
صحة وطب‎

لا وسيلة فعالة في إنقاص الوزن سوى...

صحة وطب‎
فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع بوريل وهانكي
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في...

السعودية اليوم
جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة الاتحاد
الرياضة

جروهي يُحدد وجهته بعد اقترابه من مغادرة...

الرياضة