منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتقدم مصطفى محمد سريعًا بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية بعد ارتداد الكرة من اللاعب محمد صلاح.

وأهدر الفريق المصري أكثر من فرصة محققة لتوسيع الفارق مع منتخب موزمبيق، كما سنحت فرصتان خطيرتان للمنتخب الموزمبيقي لتسجيل هدف التعادل في شباك الفراعنة.