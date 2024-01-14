ولي العهد يهنئ رئيسة وزراء بنجلاديش منتخب مصر يتفوق على موزمبيق بهدف في الشوط الأول إنقاذ 6 أشخاص في حريق مبنى بالطائف ولا إصابات صبر بايدن على نتنياهو بدأ ينفد عضو مجلس إدارة النصر ردًّا على استبعاد نواف العقيدي: والله عيب ! لقطات من افتتاح السرب الـ 17 بقاعدة الملك سعود من سيكون حارس المنتخب السعودي الأساسي ضد عُمان ؟ آلية وشروط تسجيل المستقل في حساب المواطن ثلاثية تُهدي الفوز لـ الإمارات ضد هونغ كونغ المرور يضبط 1337 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر ضد موزمبيق بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.
وتقدم مصطفى محمد سريعًا بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية بعد ارتداد الكرة من اللاعب محمد صلاح.
وأهدر الفريق المصري أكثر من فرصة محققة لتوسيع الفارق مع منتخب موزمبيق، كما سنحت فرصتان خطيرتان للمنتخب الموزمبيقي لتسجيل هدف التعادل في شباك الفراعنة.
بداية نارية للمنتخب المصري 🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/o39VGF8hUh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024