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منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق
المواطن - فريق التحرير

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نجا منتخب مصر الأول لكرة القدم من فخ الخسارة أمام منتخب موزمبيق بالتعادل بنتيجة 2- 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

منتخب مصر ضد موزمبيق

وتقدم مصطفى محمد سريعًا بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية بعد ارتداد الكرة من اللاعب محمد صلاح.

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وأهدر الفريق المصري أكثر من فرصة محققة لتوسيع الفارق مع منتخب موزمبيق، كما سنحت فرصتان خطيرتان للمنتخب الموزمبيقي لتسجيل هدف التعادل في شباك الفراعنة.

مصطفى محمد - منتخب مصر ضد موزمبيق
مصطفى محمد – منتخب مصر ضد موزمبيق

وفي الشوط الثاني، انقلب الحال وظهر منتخب موزمبيق بشكل أفضل، ليسجل اللاعبان ويتنيس جواو وسلسيو يواكي هدفي منتخب موزمبيق في الدقيقتين الـ 55 والـ59.

وعند حلول الدقيقة الـ94 سجل الفريق المصري هدف التعادل الثاني عبر ركلة جزاء بواسطة محمد صلاح بعد عرقلة اللاعب مصطفى محمد.

وسيواجه الفريق المصري، منتخب غانا الخميس المقبل في الجولة الثانية، بينما يلعب منتخب موزمبيق ضد منتخب الرأس الأخضر.

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