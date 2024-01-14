منتخب مصر ينجو من الخسارة أمام موزمبيق

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نجا منتخب مصر الأول لكرة القدم من فخ الخسارة أمام منتخب موزمبيق بالتعادل بنتيجة 2- 2، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
وتقدم مصطفى محمد سريعًا بالهدف الأول للفراعنة في الدقيقة الثانية بعد ارتداد الكرة من اللاعب محمد صلاح.
وأهدر الفريق المصري أكثر من فرصة محققة لتوسيع الفارق مع منتخب موزمبيق، كما سنحت فرصتان خطيرتان للمنتخب الموزمبيقي لتسجيل هدف التعادل في شباك الفراعنة.
وفي الشوط الثاني، انقلب الحال وظهر منتخب موزمبيق بشكل أفضل، ليسجل اللاعبان ويتنيس جواو وسلسيو يواكي هدفي منتخب موزمبيق في الدقيقتين الـ 55 والـ59.
وعند حلول الدقيقة الـ94 سجل الفريق المصري هدف التعادل الثاني عبر ركلة جزاء بواسطة محمد صلاح بعد عرقلة اللاعب مصطفى محمد.
وسيواجه الفريق المصري، منتخب غانا الخميس المقبل في الجولة الثانية، بينما يلعب منتخب موزمبيق ضد منتخب الرأس الأخضر.
بداية نارية للمنتخب المصري 🔥#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/o39VGF8hUh
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
الشباك المصرية تتلقى هدف التعادل#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/DyglnDKnBy
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
منتخب الموزمبيق يضيف الهدف الثاني سريعا #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/McvenHDI29
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024
محمد صلاح يعادل الكفة من علامة الجزاء #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2023 | #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/ixTblENHvd
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 14, 2024