منصة أتم.. انتهى عصر لصوص الملكية الفكرية في السعودية

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بدأت السعودية مرحلة جديدة فيما يتعلق بـ”حماية حقوق الملكية الفكرية”، ضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان في ديسمبر 2022.
وأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية “أتم”، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأصحاب المعالي، وزراء العدل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونائب وزير التعليم، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
تعمل منصة ” أتم” من أجل تلبية العديد من الأهداف التي تساعد على تحفيز الإبداع والابتكار، عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية، وهذه الأهداف هي:
ماهي المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية #اتم؟ #منصة_لاستثمار_إبداعك pic.twitter.com/I3gu4EnS2z
— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) January 4, 2024
من الجدير بالذكر أن هذا المشروع الوطني “منصة أتم” يأتي وفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية، وهي: