منصة أتم.. انتهى عصر لصوص الملكية الفكرية في السعودية

بدأت السعودية مرحلة جديدة فيما يتعلق بـ”حماية حقوق الملكية الفكرية”، ضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان في ديسمبر 2022.

وأطلقت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أعمال مشروع المنصة الوطنية لتبادل حقوق الملكية الفكرية “أتم”، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأصحاب المعالي، وزراء العدل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ونائب وزير التعليم، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

أهداف منصة أتم

تعمل منصة ” أتم” من أجل تلبية العديد من الأهداف التي تساعد على تحفيز الإبداع والابتكار، عن طريق رقمنة إجراءات التداول لأصول الملكية الفكرية، وهذه الأهداف هي:

توفير مساحة آمنة للمبدعين والمبتكرين لتداولها والاستحواذ عليها. تعزيز الاستثمار في الملكية الفكرية، والاستفادة منها بشفافية وموثوقية، في ظل نمو التقنيات الجديدة والصناعات الإبداعية. تقديم عدد من الخدمات الداعمة، من خلال بناء سجل وطني لمقدمي الخدمات والممارسين المرخصين في المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية. تمكين المبتكرين والمبدعين من تحقيق قيمة أعلى لأصولهم، ورفع العائد من ابتكاراتهم، ضمن منصة توفر الحماية الكاملة لإنتاجهم الإبداعي.

مسارات منصة أتم

سوق تبادل حقوق الملكية الفكرية.

حلول متكاملة للوصول لمقدمي الخدمات.

اتفاقية العمل الموحدة

من الجدير بالذكر أن هذا المشروع الوطني “منصة أتم” يأتي وفقاً لاتفاقية العمل الموحدة بين الجهات الوطنية، وهي: