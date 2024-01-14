من سيكون حارس المنتخب السعودي الأساسي ضد عُمان ؟

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كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد القحطاني عن الحارس الأساسي لـ المنتخب السعودي في مباراة سلطنة عُمان بعد غدٍ في بطولة كأس أمم آسيا 2023.
وقال القحطاني عبر حسابه في منصة “إكس”: “الكابتن أحمد الكسار هو الحارس الأقرب لحراسة منتخبنا أمام عُمان”.
وبالأمس، قرر المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم استبعاد كل من أيمن يحيى وعباس الحسن ونواف العقيدي من القائمة النهائية للأخضر والمشاركة في كأس أمم آسيا 2023.
وكشف المنتخب السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي في منصة ”إكس” أن المدرب الإيطالي بعد استبعاد اللاعبين الـ3، اتخذ قرارًا بضم كل من محمد البريك وطلال حاجي ومحمد اليامي.
وقال الإعلامي ”عبدالعزيز العصيمي” المقرب من النصر عبر حسابه في منصة ”إكس”: ”العقيدي، قد يتواجد مع ناديه بجولة الصين، ما فيه إلا العافية”.
الجماهير أبدت اندهاشها من استبعاد العقيدي رغم أنه لا يُعاني من أي إصابة حيث جاء الاستبعاد لسبب فني.