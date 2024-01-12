من صاحب أسرع هدف لـ المنتخب السعودي في بطولات كأس أمم آسيا ؟

يملك المنتخب السعودي رقمًا مميزًا طوال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس أمم آسيا.

ويُعتبر ياسر القحطاني نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق صاحب أسرع هدف في تاريخ الأخضر في بطولة آسيا وكان ذلك في شباك منتخب أوزبكستان في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة في ربع نهائي بطولة آسيا نسخة 2007، حيث فاز الأخضر بنتيجة 2- 1.

مسجلو أسرع الأهداف لـ المنتخب السعودي

ويتفوق القحطاني على نجوم سابقين في تاريخ الكرة السعودية في جزئية أسرع هدف للأخضر في كأس أمم آسيا وهم “سعيد العويران في نسخة 1992، خالد التيماوي في نسخة 1996، شايع النفيسة في نهائي 1984”.

وسيخوض الأخضر أول مباراة له في أمم آسيا 2023 ضد منتخب عُمان يوم 16 يناير، في الجولة الثانية سيواجه الأخضر، منتخب قيرغيزستان يوم 21 يناير.

في الجولة الثالثة، سيلعب الأخضر ضد المنتخب التايلاندي يوم 25 يناير.