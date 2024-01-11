من هي يوشيمي ياماشيتا أول حكمة تُدير مباراة في كأس أسيا؟

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة أستراليا والهند للحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا، لتدخل تاريخ بطولة كأس آسيا.

يوشيمي ياماشيتا تُدير مباراة أستراليا والهند

ومن المقرر أن تُقام مباراة أستراليا والهند، يوم السبت المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى لمواجهات المجموعة الثانية في بطولة كأس آسيا 2023 في قطر.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، عن إسناد إدارة مباراة أستراليا والهند التي ستقام على إستاد أحمد بن علي، إلى الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا؛ ويساعدها مواطنتيها ماكوتو بوزونو وناومي تيشيروغي.

أول حكمة في تاريخ البطولة

ولفت الاتحاد الآسيوي، إلى أن يوشيمي ياماشيتا ستكون أول حكمة تقوم بإدارة مباراة في جوهرة بطولات قارة آسيا لمنتخبات الرجال، موضحًا أنها ضمن خمس حكمات يشاركن في إدارة النسخة الـ18 من كأس آسيا.

وتُعد ياماشيتا أول حكمة محترفة في اليابان، وحصلت على الشارة الدولية عام 2015، ونجحت خلال مسيرتها في تحقيق العديد من الإنجازات، حيث كانت أول حكمة تدير مباراة في الدوري الياباني في سبتمبر 2022.

وكانت يوشيمي ياماشيتا ضمن 6 حكمات تم اختيارهن للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2022، وأدارت المباراة الافتتاحية لمونديال السيدات 2023 بين أستراليا ونيوزيلندا، وقادت مباراتين في هذه النسخة، وكانت حكمة رابعة في مواجهتين.

وسبق أن شاركت ياماشيتا في كأس العالم للسيدات نسخة عام 2019 في فرنسا، كما شاركت في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2018 و2022، ودورة الألعاب الأولمبية 2020.